Divertenti e golose | come fare a casa le unghie banana latte
Dopo il giallo limone e il butter yellow, c’è un’altra sfumatura pronta a conquistare il mondo della manicure. Si chiama banana latte ed è la nuova interpretazione pastello del giallo: una tonalità cremosa, delicata e leggermente lattiginosa che ricorda un frappé alla banana. Cosa sono le unghie banana latte. Più morbida e sofisticata rispetto al classico giallo acceso, è perfetta per chi desidera un tocco di colore senza rinunciare all’eleganza. Le banana latte nails si inseriscono nel filone delle manicure “milky”, quelle caratterizzate da un finish velato e luminoso che rende le tonalità più morbide e raffinate. GUARDA LE FOTO Manicure blu ceruleo? Siamo certe che Miranda Priestly approverebbe. 🔗 Leggi su Amica.it
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Per rinforzare le unghie fragili prendetevi cinque minuti per fare nail oilingUn metodo per rafforzare le unghie fragili consiste nel dedicare cinque minuti al nail oiling.