Dopo il giallo limone e il butter yellow, c’è un’altra sfumatura pronta a conquistare il mondo della manicure. Si chiama banana latte ed è la nuova interpretazione pastello del giallo: una tonalità cremosa, delicata e leggermente lattiginosa che ricorda un frappé alla banana. Cosa sono le unghie banana latte. Più morbida e sofisticata rispetto al classico giallo acceso, è perfetta per chi desidera un tocco di colore senza rinunciare all’eleganza. Le banana latte nails si inseriscono nel filone delle manicure “milky”, quelle caratterizzate da un finish velato e luminoso che rende le tonalità più morbide e raffinate. GUARDA LE FOTO Manicure blu ceruleo? Siamo certe che Miranda Priestly approverebbe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Divertenti e golose: come fare a casa le unghie banana latte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pov: quando la cliente è cieca

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bionde, radiose, con capelli a onde morbide, unghie rosa latte: le sorelle Spencer, nipoti di Lady D., ammaliano Wimbledon

Per rinforzare le unghie fragili prendetevi cinque minuti per fare nail oilingUn metodo per rafforzare le unghie fragili consiste nel dedicare cinque minuti al nail oiling.