per rinforzare le unghie fragili prendetevi cinque minuti per fare nail oiling

Un metodo per rafforzare le unghie fragili consiste nel dedicare cinque minuti al nail oiling. Questa pratica prevede l'applicazione di olio sulle unghie e sulla pelle circostante, ed è considerata uno dei rimedi più antichi per migliorare la forza e la vitalità delle unghie. L'uso di diversi tipi di olio permette di idratare, nutrire e rafforzare la struttura delle unghie, adattandosi alle diverse esigenze.

Prima i capelli, poi la pelle. Gli impacchi di olio sono uno dei metodi più antichi per dare forza e vitalità alla struttura del capello (e non solo). Ogni olio ha, infatti, le sue caratteristiche, che permettono di rafforzare, idratare e nutrire a seconda delle esigenze. E se questo valesse anche per le unghie? Il nail oiling è una tecnica che, con le giuste accortezze, rinforza e ripara la struttura delle unghie. Nail oiling, impacchi di olio per rinforzare le unghie fragili. Il procedimento è molto semplice, poiché si tratta di dare nutrimento allo strato più esterno dell’unghia, che è composto soprattutto da cheratina. Si tratta di una proteina che tende a spaccarsi quando l’ambiente circostante diventa secco e arido, mantenendo idratazione e morbidezza evitando così sfaldamento e rottura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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