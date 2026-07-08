A Wimbledon, tra gli spalti del torneo più chic del mondo, ogni dettaglio degli spettatori viene osservato con la stessa attenzione riservata ai match di tennis. E così, spiccano le due bellezze royal Lady Amelia e Lady Eliza Spencer. Le affascinanti nipoti di Lady Diana (stessa genetica fortunata) hanno sfoggiato un beauty look glowy-chic: capelli biondi luminosi, sfilature light, incarnato radioso e unghie soft pink dalla forma a mandorla. Tutto naturalmente chic, in puro stile Royal. Sta per tornare Elle Woods, la bionda più amata di Hollywood X Amelia e Eliza Spencer, la bellezza delle nipoti gemelle di Lady D.. Lady Amelia Spencer e... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Bionde, radiose, con capelli a onde morbide, unghie rosa latte: le sorelle Spencer, nipoti di Lady D., ammaliano Wimbledon

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