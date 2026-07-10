D isponibile da oggi su Netflix, Costa Concordia – Incubo in mare è un documentario su lla tragedia avvenuta nel 2012 a pochi metri dall’Isola del Giglio, q uando la nave da crociera Costa Concordia finì contro uno scoglio. Un disastro che provocò l a morte di ben 32 persone e per il quale venne condannato a 16 anni il Comandante Francesco Schettino. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › 10 serie tv e i film da vedere su Netflix a luglio 2026 Costa Concordia – Incubo in mare: da oggi su Netflix il documentario sul naufragio del 2012. Diretto da Chiara Messineo, il documentario ricostruisce i tragici avvenimenti di quel giorno utilizzando materiale d’archivio inedito, riprese amatoriali e nuove interviste. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Disponibile in streaming da oggi, il documentario ricostruisce gli eventi che portarono al naufragio davanti all'Isola del Giglio

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How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing

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