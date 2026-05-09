Quattro capitoli, 30 giorni di girato e più di 40 Paesi coinvolti. Nei giorni in cui la missione della Global Sumud Flotilla naviga verso la Turchia, viene diffuso in streaming gratuitamente o con donazione il documentario “ Dalla terra al mare ”, diretto da Lorenzo Baldi (si può vedere qui). Al centro della pellicola, il racconto della missione precedente, partita a settembre 2025, dal punto di vista di chi l’ha vissuta: dagli attivisti sulle navi verso le coste di Gaza, ai manifestanti che hanno riempito le piazze italiane. Il documentario è stato prodotto da Global Sumud Flotilla e dal 5 maggio è in libera visione sulla piattaforma OpenDDB.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dalla terra al mare”: il documentario sulla missione del 2025 della Flotilla per Gaza disponibile in streaming

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestato. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucaniSono 175 gli attivisti fermati nella notte al largo di Creta, in acque non certo israeliane né prossime a Gaza.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: DALLA TERRA AL MARE, IMMAGINI DI UN’UMANITÀ CHE STA CAMBIANDO; Israele ha paura della Sumud, per terra e per mare. Alziamo la voce; Global Sumud Flotilla: in streaming da oggi Dalla terra al mare,il documentario diretto da Lorenzo Baldi; Flotilla, sbarcati a Creta gli attivisti fermati: due saranno portati in Israele e interrogati.

Gaza, il documentario proibito arriva in streaming: come vedere Dalla terra al mare e sostenere la FlotillaDalla terra al mare di Lorenzo Baldi, il documentario sulla Global Sumud Flotilla è in streaming per sostenere gli aiuti alla Palestina. newscinema.it

Flotilla, la barca di Antonella Bundu naufraga e viene salvata dalla Open Arms. «Ma riparto subito per Gaza»Naufraga, ma pronta a ripartire. Non si ferma il viaggio verso Gaza di Antonella Bundu, ex candidata alla presidenza della Regione che si trovava a bordo della seconda Global Sumud Flotilla. «La nostr ... corrierefiorentino.corriere.it

La Russa e la Flotilla, perché alla destra fa paura la partecipazione x.com