È disponibile in streaming il documentario “Dalla terra al mare”, che racconta la missione della Flottiglia per Gaza prevista per il 2025. Il film, diretto da Lorenzo Baldi, si compone di quattro capitoli e ha richiesto 30 giorni di riprese in oltre 40 Paesi. Mentre la missione della Global Sumud Flotilla si avvicina alla Turchia, il documentario può essere visto gratuitamente o tramite donazione.

Quattro capitoli, 30 giorni di girato e più di 40 Paesi coinvolti. Nei giorni in cui la missione della Global Sumud Flotilla naviga verso la Turchia, viene diffuso in streaming gratuitamente o con donazione il documentario “ Dalla terra al mare ”, diretto da Lorenzo Baldi (si può vedere qui). Al centro della pellicola, il racconto della missione precedente, partita a settembre 2025, dal punto di vista di chi l’ha vissuta: dagli attivisti sulle navi verso le coste di Gaza, ai manifestanti che hanno riempito le piazze italiane. Il documentario è stato prodotto da Global Sumud Flotilla e dal 5 maggio è in libera visione sulla piattaforma OpenDDB.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla per Gaza, disponibile in streaming il documentario “Dalla terra al mare” sulla missione del 2025

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