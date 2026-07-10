Circa 1.300 studenti degli istituti superiori dell’Empolese Valdelsa hanno concluso gli esami di maturità, iniziati il 18 giugno con la prima prova di italiano e terminati con gli ultimi colloqui orali. Durante la sessione sono stati conseguiti numerosi voti alti e sono stati registrati anche alcuni casi di bocciatura. La valutazione complessiva ha visto anche molte attestazioni di apprezzamento per il percorso degli studenti.

EMPOLESE VALDELSA Per i circa 1.300 maturandi degli istituti superiori dell’Empolese Valdelsa è calato il sipario su un percorso iniziato il 18 giugno con la prima prova di italiano e concluso in questi giorni con gli ultimi colloqui orali. Vediamo, dunque, com’è andata nelle varie scuole superiori del territorio, dove tra tante promozioni ci sono state anche alcune (poche, per la verità) bocciature. E’ il caso del Ferraris-Brunelleschi dove 232 hanno superato tutte le prove e quindi hanno raggiunto il diploma, sei invece non ce l’hanno fatta. Di contro, però, si sono registrati anche due cento e lode e sei cento. Al Fermi - Da Vinci i maturi sono stati 161, due dei quali con la massima votazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diplomati a pieni voti. Fioccano diverse lodi ma anche qualche bocciatura

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