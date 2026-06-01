promosso a pieni voti nel pianeta biancorosso

Andrea Gennari è stato promosso a capotecnico della squadra biancorossa per la prossima stagione. La decisione ha ricevuto molti riscontri positivi tra i membri del team, considerandola una scommessa vincente finora. La promozione è stata accolta con soddisfazione e rappresenta un passo importante per il progetto tecnico della squadra. La scelta di affidare a Gennari questa posizione è stata condivisa come strategica e ben ponderata.

È stata una scommessa che ha fin qui riscontrato tanti pareri positivi quella di promuovere Andrea Gennari come capotecnico della Vis per la prossima annata. Quelle di Pucciarelli tra i senatori in campo e di Roberto Bizzocchi tra quelli della tifoseria sono state infatti solo alcune delle tante opinioni autorevoli vissine che si sono espresse positivamente nei suoi confronti. La linea di continuità proposta dalla società rispetto alle ultime due stagioni, entrambe sul podio dei centoventotto anni di storia vissina per piazzamenti ottenuti, è infatti ciò che più di ogni altra cosa ha rasserenato l’ambiente. Di Gennari sono state evidenziate... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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