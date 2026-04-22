Inter Como le pagelle dei giornali | Calhanoglu da 9 Sucic e Martinez decisivi con un 8! Ma fioccano anche dei 4 ecco i voti completi

Dopo la vittoria che ha portato la squadra nerazzurra in finale di Coppa Italia, sono stati pubblicati i voti dei giornali riguardo alle prestazioni dei giocatori durante la partita contro il Como. Tra i più valutati ci sono stati il trequartista turco, che ha ottenuto il massimo punteggio di 9, e i centrocampisti che si sono distinti con un 8. Tuttavia, sono stati assegnati anche dei voti bassi, fino a 4, per alcuni protagonisti in campo.

Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani.Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato Roma, stop ai rinnovi: 6 giocatori in attesa. Chi resterà e chi invece partirà, le possibili decisioni giallorosse Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Processo Maradona, terza udienza a Buenos Aires: le accuse a Luque e le lacrime di Gianinna. La ricostruzione di quanto successo Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Como, le pagelle dei giornali: Calhanoglu da 9, Sucic e Martinez decisivi con un 8! Ma fioccano anche dei 4, ecco i voti completi Notizie correlate Pagelle Inter Como: Calhanoglu da impazzire, Sucic svolta la partita, ma che Josep Martinez!di Giuseppe ColicchiaPagelle Inter Como: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa... Pagelle Inter Como, partita ‘pazza’ dei nerazzurri! Rimonta storica, con un super Calhanoglu – I VOTIBastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inter-Como 3-2, le pagelle della partita di Coppa Italia; Pagelle Inter-Como: Calhanoglu e la sua doppietta valgono 8, Sucic e Josep Martinez da 7; Como-Inter, le pagelle: Dumfries decisivo dietro, letale davanti, 8. Van der Brempt distratto: 4,5; Como-Inter 3-4, pagelle: Dumfries e Marcus Thuram trascinatori. Inter-Como 3-2, pagelle: Calhanoglu (8,5) trascinatore, Sucic (7,5) gol vincente, Baturina (7) non basta. Nerazzurri in finale di Coppa ItaliaPazza Inter. La formazione di Chivu vola in finale di Coppa Italia eliminando il Como al termine di una sfida entusiasmante terminata 3-2 a vantaggio dei nerazzurri. Parte benissimo il Como ... ilgazzettino.it PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoPagelle Inter-Como ritorno delle semifinali di Coppa Italia: voti top e flop da Calhanoglu a Martinez e Sucic fino a Nico Paz ... calciomercato.it L’MVP di Inter-Como ha un impegno importante il 13 maggio #SportMediaset #mediaset #calhanoglu #inter #coppaitaliafrecciarossa - facebook.com facebook VIDEO - Inter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic" x.com