Nel decimo anniversario del campus di San Giovanni a Teduccio, Napoli ha celebrato il Graduation Day di Digita Academy, che ha formato 600 studenti. L’evento ha segnato la conclusione di un percorso di formazione, con molti diplomati che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro. La giornata ha sottolineato il ruolo della scuola come ponte tra università e occupazione, in un anno speciale per la struttura.

Napoli abbraccia il suo futuro. Nell’anno del decimo anniversario dell’apertura del campus universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio, continua il racconto di una dimensione che riesce a fare da ponte tra il mondo delle università e quello del lavoro. L’universo delle Academy è solo un tassello di una realtà che compie passi sempre più avanti verso il digitale, la tecnologia e l’industria dell’IA. Nella cornice dell’aula magna del polo si è svolto il Graduation Day di Digita Academy, in collaborazione con Deloitte, arrivato alla sua nona edizione. Nove mesi di esperienza con aziende che permettono agli studenti di lavorare in sinergia su progetti originali che coinvolgono l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie dell’industria informatica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Digita Academy, ecco il Graduation Day: «Formati 600 studenti: è l?occupazione del futuro»

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