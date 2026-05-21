L’INIZIATIVA. Cento ragazze e ragazzi protagonisti di Linea di confine, spettacolo collettivo dedicato a relazioni, consapevolezza e rispetto. Altri 500 studenti coinvolti nei laboratori sui mestieri del teatro e sui temi della sicurezza promossi da Fondazione Teatro Donizetti e Fondazione Dalmine Ets. Seicento studenti delle scuole superiori di Bergamo e provincia hanno partecipato giovedì 21 maggio alla Donizetti Academy 2026, il progetto educativo promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti in collaborazione con Fondazione Dalmine Ets. Per un’intera giornata il Teatro Donizetti si è trasformato in uno spazio di formazione e sperimentazione dedicato ai mestieri dello spettacolo, alla sicurezza e alla consapevolezza relazionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Donizetti Academy, per un giorno 600 studenti «vivono» il fascino senza tempo del teatro

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