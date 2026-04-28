Dopo il voto del 18 febbraio, il bilancio della Regione Campania supera i 40 miliardi di euro. La somma comprende le risorse destinate a diversi settori, tra cui anche la formazione professionale. L’attenzione si concentra sulla ripartizione di queste risorse e sugli interventi previsti per il settore. La decisione riguarda tutte le aree di competenza regionale, con un focus particolare sulla gestione delle spese e degli investimenti.

? Cosa sapere Il bilancio della Regione Campania supera i 40 miliardi di euro dopo il voto del 18 febbraio.. Il Movimento e Autonomo segnala scarsità di risorse regionali autonome per la formazione professionale.. Il bilancio della Regione Campania, approvato dal Consiglio regionale lo scorso 18 febbraio con 27 voti favorevoli e 11 contrari, delinea un quadro finanziario che supera i 40 miliardi di euro, sollevando però interrogativi cruciali sulla gestione delle risorse per la formazione professionale. Mentre le cifre complessive segnano il passaggio tra la vecchia e la nuova fase di programmazione finanziaria, la Corte dei Conti ha espresso una parifica solo parziale, evidenziando alcuni rilievi sulle poste contabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, bilancio da 40 miliardi: allarme sulla formazione professionale

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