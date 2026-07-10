Con Maledetta Noia, diegotiodio evita la scorciatoia della ballata sentimentale e sceglie un registro più sfumato. Il duo formato da Diego Leanza e Alessandro Paradiso racconta la fine di una relazione senza cercare il momento catartico: preferisce fermarsi su ciò che precede la rottura, quando il distacco si manifesta nei gesti più banali e nelle parole che improvvisamente cambiano significato. La scelta non sorprende. Entrambi polistrumentisti con un lungo percorso alle spalle, Leanza e Paradiso appartengono a quella categoria di musicisti che hanno costruito la propria identità attraversando studi di registrazione, collaborazioni e produzioni prima ancora di dare vita a un progetto condiviso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Diegotiodio, pop d'esperienza: con "Maledetta Noia" Diego Leanza e Alessandro Paradiso raccontano l'amore

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