Salvo Piparo e Valeria Paci raccontano Palermo da dentro | esperienza immersiva con degustazione a Palazzo Asmundo

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio, Palazzo Asmundo apre le sue porte per un evento immersivo organizzato da Walking in Palermo, con Salvo Piparo e Valeria Paci. Durante l’esperienza, i partecipanti ascolteranno un racconto a due voci dedicato alla città, alla figura di Santa Rosalia e alla memoria locale. L’evento include anche una degustazione, creando un percorso sensoriale e narrativo all’interno del palazzo.

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Domenica 31 maggio Palazzo Asmundo apre le sue porte ad un’esperienza immersiva firmata Walking in Palermo che vedrà protagonisti il cantastorie Salvo Piparo e la creator e divulgatrice Valeria Paci in un racconto a due voci dedicato alla città, alla figura di Santa Rosalia e alla memoria più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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