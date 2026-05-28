Salvo Piparo e Valeria Paci raccontano Palermo da dentro | esperienza immersiva con degustazione a Palazzo Asmundo
Domenica 31 maggio, Palazzo Asmundo apre le sue porte per un evento immersivo organizzato da Walking in Palermo, con Salvo Piparo e Valeria Paci. Durante l’esperienza, i partecipanti ascolteranno un racconto a due voci dedicato alla città, alla figura di Santa Rosalia e alla memoria locale. L’evento include anche una degustazione, creando un percorso sensoriale e narrativo all’interno del palazzo.
Domenica 31 maggio Palazzo Asmundo apre le sue porte ad un’esperienza immersiva firmata Walking in Palermo che vedrà protagonisti il cantastorie Salvo Piparo e la creator e divulgatrice Valeria Paci in un racconto a due voci dedicato alla città, alla figura di Santa Rosalia e alla memoria più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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