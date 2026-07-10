Se si nota un errore o un'omissione nella dichiarazione dei redditi inviata, è possibile correggere il modello tramite un modello correttivo o effettuare un ravvedimento operoso. La procedura permette di regolarizzare la posizione fiscale, evitando sanzioni più gravi. La correzione può essere presentata entro determinati termini, e il ravvedimento consente di pagare eventuali importi dovuti con sanzioni ridotte. La scadenza per inviare il modello 730 precompilato è stata a giugno.

La stagione della dichiarazione dei redditi entra in una nuova fase operativa. Per milioni di contribuenti italiani il mese di giugno ha rappresentato lo spartiacque per l’invio del modello 730 precompilato, una scadenza affrontata spesso con celerità per assicurarsi il pagamento dei rimborsi fiscali direttamente nella busta paga o nella pensione. Tuttavia, la rapidità nell’invio o la successiva scoperta di documenti dimenticati nel cassetto può far emergere una problematica comune: accorgersi di aver trasmesso una dichiarazione contenente errori, omissioni o dati non aggiornati. Quando la piattaforma dell’ Agenzia delle Entrate non permette più il semplice annullamento del tasto di invio, è necessario comprendere i passaggi successivi per regolarizzare la propria posizione con il fisco senza incorrere in pesanti sanzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dichiarazione dei redditi, che fare se è stata inviata con errori o omissioni: il modello correttivo e il ravvedimento operoso

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Come scaricare la Dichiarazione dei Redditi precompilata (730) 2026 da Agenzia Entrate

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