Dopo aver rinegoziato o surrogato il mutuo, bisogna fare attenzione a non commettere errori nella dichiarazione dei redditi. È importante indicare correttamente gli interessi pagati e i documenti necessari, evitando di trascurare eventuali detrazioni o deduzioni previste dalla legge. La mancata comunicazione di variazioni o l’errata compilazione dei campi può portare a controlli o sanzioni. Non aggiornare la dichiarazione con le nuove condizioni del mutuo è un errore comune.

Rinegoziare il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è un atto più che legittimo, specialmente in periodi di tassi d’interesse altalenanti: ma come è possibile conciliare il risparmio ottenuto sulle rate con i paletti del Modello 7302026? La normativa fiscale non punisce chi cerca di migliorare le proprie condizioni finanziarie, ma impone una disciplina rigorosa nella rendicontazione degli oneri. Il rischio reale, per chi non presta attenzione ai dettagli del rigo E7, è quello di vedersi recapitare un avviso di accertamento per aver portato in detrazione somme che il fisco non riconosce più come agevolabili dopo il cambio di rotta contrattuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dichiarazione dei redditi, gli errori da non fare dopo aver rinegoziato o surrogato il mutuo

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