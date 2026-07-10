Detenuto sale sul tetto del carcere di Marassi a Genova | protesta in corso intervengono polizia e pompieri
Un detenuto si è arrampicato sul tetto di un carcere a Genova, scatenando una protesta. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per impedirne la caduta e gestire la situazione. Durante l’intervento, si sono verificati momenti di tensione, con i soccorritori impegnati a mantenere la sicurezza. Il sindacato della polizia penitenziaria ha espresso critiche nei confronti dell’amministrazione del carcere riguardo alla gestione dell’incidente.
Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, 10 luglio. I vigili del fuoco sono intervenuti per scongiurare la possibilità caduta del ragazzo. Le accuse del sindacato autonomo di polizia penitenziaria contro l'amministrazione penitenziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Detenuto sale sul tetto del carcere di Genova Marassi x.com
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