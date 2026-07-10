Detenuto sale sul tetto del carcere di Marassi a Genova | protesta in corso intervengono polizia e pompieri

Notizia in breve

Un detenuto si è arrampicato sul tetto di un carcere a Genova, scatenando una protesta. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti per impedirne la caduta e gestire la situazione. Durante l’intervento, si sono verificati momenti di tensione, con i soccorritori impegnati a mantenere la sicurezza. Il sindacato della polizia penitenziaria ha espresso critiche nei confronti dell’amministrazione del carcere riguardo alla gestione dell’incidente.