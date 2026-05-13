Carcere di Marassi | detenuto psichiatrico prende a pugni un agente | Non è la prima volta

In un carcere della zona, un detenuto con precedenti ha aggredito un agente di polizia penitenziaria, colpendolo con un pugno. Si tratta di un episodio che si aggiunge a una serie di comportamenti violenti da parte dello stesso detenuto, di origine etiope, già noto per aver causato problemi in passato all’interno della struttura. L’agente è rimasto leggermente ferito e ha ricevuto cure sul posto.

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Un altro poliziotto penitenziario del carcere di Marassi aggredito, questa volta da un detenuto di origine etiope che già in passato aveva creato problemi nel penitenziario. L'uomo, ricoverato presso il reparto Spdc dell'ospedale e ristretto per sequestro di persona, violenza familiare ed.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Detenuto psichiatrico aggredisce agente in carcereGrave aggressione nel carcere di Aversa, dove un detenuto psichiatrico ha preso a pugni per futili motivi un agente della polizia penitenziaria... Carcere Marassi, detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorsoAltro episodio di violenza nel carcere di Marassi dove sabato, dopo che un detenuto ha appiccato un incendio, un altro ha sferrato un pugno a un... Temi più discussi: Carcere di Marassi: detenuto psichiatrico prende a pugni un agente: Non è la prima volta; Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agente; Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agente; Detenuto suicida in carcere, i parenti chiedono un milione di risarcimento. Genova, carcere di Marassi, detenuto di 18 anni torturato, seviziato e abusato sexxualmente dai compagni di cella il 24enne Khelifi Piokarim è stato condannato a 14 anni e 7 mesi di reclusione per tortura e violenza sexxuale il 22enne Aboulenin Mohame x.com Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agenteAncora sangue, ancora violenza, ancora un agente della Polizia Penitenziaria ferito mentre lo Stato resta immobile. Ieri un detenuto di ... telenord.it Detenuto si impiccò a Marassi: parenti chiedono un milione di risarcimento e la citazione del Ministero della GiustiziaSi era avvolto un lenzuolo attorno al collo togliendosi così la vita e gli agenti che lo avevano in custodia non lo avrebbero sorvegliato ... genovatoday.it