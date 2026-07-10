Il bonus per il design e l’ideazione estetica, con una dotazione di 60 milioni di euro, si è esaurito in un solo giorno dall’apertura dello sportello. La richiesta di finanziamenti ha superato rapidamente le risorse disponibili, portando alla chiusura anticipata delle domande. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali riaperture o ulteriori fondi.

Lo sportello del credito d’imposta design e ideazione estetica ha già esaurito la dotazione finanziaria di 60 milioni di euro in appena un giorno dall'apertura. Presentate oltre 400 domande, trainate soprattutto dalla filiera della moda. Lo sportello resta comunque aperto per le prenotazioni in ordine cronologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Design e ideazione estetica: bonus già esaurito

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