Design e cucina | il nuovo viaggio tra estetica e gusto

Il rapporto tra design e cucina sta attirando sempre più attenzione, con un'attenzione particolare all'influenza dell'estetica sulla percezione del cibo. Recenti interviste hanno portato alla luce come alcuni chef e designer considerino l'aspetto visivo degli oggetti e degli ambienti come elementi capaci di modificare l’esperienza sensoriale. Tra queste figure emerge anche chi preferisce definirsi più un allenatore di idee che uno chef tradizionale, ponendo l’accento sulla creatività e l’innovazione.

? Domande chiave Come può la bellezza di un oggetto cambiare il sapore del cibo?. Perché Massimo Bottura preferisce definirsi un allenatore di idee piuttosto che uno chef?. Come può il design nobilitare un piatto semplice come un brodo?. Quanto influisce la spettacolarizzazione sui social sulla nostra reale percezione del gusto?.? In Breve Emilio Carelli lancia la serie trimestrale Le Guide de L’Espresso il 24 aprile.. Massimo Bottura e Carlo Cracco discutono di gestione del team e fama personale.. Andrea Berton e Francesco Lollobrigida analizzano il legame tra design e agricoltura.. Antonio Moschetta e Francesca Barra approfondiscono metabolismo e fenomeno food-porn sui social.🔗 Leggi su Ameve.eu

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L’INGANNO DI LEONARDO: Cucine da Incubo e Manoscritti Segreti

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