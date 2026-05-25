Una tendenza emergente nel design di interni si ispira all’estetica delle Cime Tempestose, con un tocco di romanticismo tormentato. Questa corrente si distingue dal minimalismo e dallo stile scandinavo, preferendo atmosfere più intense e drammatiche. Il focus si sposta su elementi che richiamano il romanticismo oscuro, con colori profondi e dettagli che evocano emozioni forti. La scelta di materiali e arredi si orienta verso un’estetica più emotiva e meno ordinata.

Esiste una corrente sotterranea nel design d’interni che rifiuta la solarità rassicurante dello Scandi-chic e la precisione del minimalismo. È una tendenza che scava nelle passioni profonde, nella letteratura ottocentesca e nella bellezza della malinconia. Gli addetti ai lavori la definiscono l’estetica del romanticismo tormentato, ma il suo nome spirituale è uno solo: Design Cime Tempestose. Qualche mese fa è uscito il film Cime Tempestose ( Wuthering Heights ), diretto da Emerald Fennell e interpretato da Margot Robbie e Jacob Elordi: la pellicola ha riacceso nel 2026 l’ossessione per queste atmosfere, innestandosi su un terreno già preparato da successi come Bridgerton, che hanno spogliato lo stile storico dalla sua rigidità museale rendendolo accessibile, pop e spudoratamente romantico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Design Cime Tempestose, come portare l’estetica del romanticismo tormentato in casa

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