Oggi si è svolta l'udienza di appello nel processo sulla morte di un calciatore, con il difensore che ha affermato che non si tratta di un omicidio e ha chiesto l'assoluzione di una donna coinvolta. La sentenza è prevista per il 17 novembre, a quasi 37 anni dalla morte del calciatore, ritrovato senza vita lungo la strada statale.

Arriverà il 17 novembre, alla vigilia del 37esimo anniversario da quel maledetto giorno, la sentenza d'appello del processo per la tragica fine Denis Bergamini, il calciatore ferrarese del Cosenza Calcio trovato morto lungo la SS106 Jonica a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. Unica imputata è Isabella Internò, ex fidanzata del centrocampista. Già condannata in primo grado a 16 anni di carcere per omicidio volontario, per lei, la Procura Generale ha chiesto ora 23 anni in secondo grado. «Io mi auguro che ci sia una sentenza normale. Se ci sarà un processo normale l'unica soluzione sarà l'assoluzione» ha affermato l'avvocato Cataldo Intrieri, difensore dell'imputata, insieme all'avvocato Angelo Pugliese, durante la propria arringa. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Denis Bergamini, il giorno della difesa nel processo d'appello per la morte del calciatore: «Non c'è stato nessun omicidio, Isabella Internò va assolta»

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