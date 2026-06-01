Padovano torna a parlare della morte di Denis Bergamini | Mai creduto al suicidio Aspettiamo la magistratura ma è stata ridata dignità alla sua famiglia

Da calcionews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di Padova ha commentato nuovamente la morte di Denis Bergamini, ex compagno e amico ai tempi del Cosenza. Ha dichiarato di non aver mai creduto al suicidio e ha affermato che si aspetta ancora un intervento della magistratura. Inoltre, ha detto che alla famiglia di Bergamini è stata restituita una certa dignità. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di approfondimento sulla vicenda.

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Padovano torna a parlare della morte di Denis Bergamini, suo ex compagno e caro amico ai tempi del Cosenza: le sue parole. Intervistato in esclusiva da , l’ex attaccante Michele Padovano ha tracciato un bilancio sulla stagione appena conclusa per i bianconeri di Luciano Spalletti. Ci ha tenuto poi a chiudere con un commento riguardante la richiesta da parte della Procura Generale di una condanna di 23 anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata del noto calciatore e suo amico e compagno ai tempi del Cosenza, Denis Bergamini, scomparso prematuramente all’età di 27 anni. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SULLA STAGIONE DELLA JUVENTUS – « Come ho sempre detto dall’inizio del campionato a me questa squadra è sempre parsa incompleta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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