In Corte d’Appello a Catanzaro si è svolta un’udienza nel processo per la morte del calciatore argentino Denis Bergamini, con l’unica imputata l’ex fidanzata. Il pubblico ministero ha richiesto un aumento della pena, chiedendo 23 anni di reclusione. In primo grado, l’imputata era stata condannata a 16 anni. La sentenza della Corte d’Appello è attesa nelle prossime settimane.

Nuova udienza, ieri, in Corte d’Appello a Catanzaro, per il processo sulla morte del calciatore argentano Donato ‘Denis’ Bergamini che vede come unica imputata l’ex fidanzata Isabella Internò, condannata in primo grado 16 anni di reclusione. La procura ha chiesto il rigetto dell’istanza d’Appello avanzata dalla difesa dell’imputata nonché una rideterminazione della condanna a 23 anni di reclusione, sollecitando il riconoscimento delle attenuanti generiche in maniera equivalente e non prevalente rispetto alle aggravanti. Nella sua requisitoria davanti alla Corte, il pm Luca Primicerio ha criticato alcuni aspetti dell’appello proposto dai legali di Internò, i quali, a suo dire, avrebbero frammentato i singoli aspetti ed elementi della vicenda non analizzandoli nel loro insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Bergamini, l’Appello. Il pm chiede un aumento di pena: "Ventitré anni per Isabella Internò"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Bramucci: il PM chiede 141 anni per l’agguato a SorianoIl pubblico ministero ha chiesto una condanna totale di 141 anni di carcere per i presunti responsabili dell'omicidio avvenuto a Soriano, legato a un...

Omicidio di Cristina Marini, pena ridotta in appello: Gian Paolo Bregante condannato a 11 anniLa Corte d’Assise d’Appello di Genova ha emesso una sentenza riguardante il caso di omicidio di Cristina Marini.

Temi più discussi: Omicidio Denis Bergamini, chiesti in appello 23 anni per Isabella Internò; Processo Bergamini, in appello chiesti 23 anni per Isabella Internò: lo uccise; Omicidio Bergamini, l’Appello. Il pm chiede un aumento di pena: Ventitré anni per Isabella Internò; Omicidio Bergamini. In Appello il pm chiede di portare la condanna a 23 anni.

Denis Bergamini, in appello chiesto aumento di pena per l'ex fidanzata. Accusa sollecita condanna a 23 anni per l'omicidio del calciatore del Cosenza #ANSA x.com

Omicidio Denis Bergamini, chiesti in appello 23 anni per Isabella InternòAl termine della requisitoria, la pubblica accusa, attraverso il pm Primicerio - affiancato del procuratore capo di Castrovillari Alessandro D'Alessio e dal sostituto pg Salvatore Di Maio - ha chiesto ... tg24.sky.it

Omicidio Denis Bergamini, in appello il pm chiede 23 anni per l'ex fidanzataSecondo l'accusa c'è il dolo e l'omicidio è volontario e premeditato. Secondo l'accusa, Bergamini fu soffocato e poi il corpo adagiato lungo la statale dove fu travolto da un camion e non si suicidò g ... sport.sky.it