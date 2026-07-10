Davis ha firmato un nuovo contratto con l’Udinese, confermando il prolungamento con il club. Nel frattempo, il Milan sta valutando l’ingaggio di un attaccante, poiché non è soddisfatto delle prestazioni di Gimenez. La notizia del rinnovo di Davis era già circolata, ora è ufficiale. La società rossonera si sta muovendo per individuare un sostituto.

La società rossonera non è soddisfatta del rendimento di Gimenez e cerca un nuovo attaccante, la situazione. La notizia circolava già da diversi giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità: Davis rinnova con l’Udinese. Ecco il comunicato da parte della società friulana “ Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L’attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Davis rinnova con l’Udinese, ma il Milan prepara l’assalto: i dettagli

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