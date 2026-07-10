Davide Re, ex primatista italiano dei 400 metri, è stato ospite di Sprint Zone. Considerato uno dei più grandi quattrocentisti italiani, ha corso la distanza sotto i 45 secondi e ha partecipato a competizioni internazionali per oltre dieci anni. La sua carriera è stata segnata da diversi infortuni che hanno influenzato il suo percorso. Oggi, dopo aver lasciato l’atletica, ha intrapreso una nuova vita.

È stato uno dei più grandi quattrocentisti della storia dell’atletica italiana. Ospite della nuova puntata di Sprint Zone è Davide Re, ex primatista italiano dei 400 metri, primo azzurro a correre la distanza sotto i 45 secondi e protagonista per oltre un decennio ai massimi livelli internazionali. Con Ferdinando Savarese, Davide ripercorre una carriera che lo ha portato a partecipare a due Olimpiadi, quattro Campionati del Mondo e tre Campionati Europei, fino alla difficile decisione di chiudere l’attività agonistica alla fine del 2025. Un racconto sincero che affronta il tema degli infortuni, con il problema al tendine che lo ha accompagnato negli ultimi anni della carriera, ma anche le motivazioni che lo hanno spinto a voltare pagina e a dedicarsi completamente agli studi di Medicina, con il sogno di diventare medico sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Davide Re: la carriera, gli infortuni e la nuova vita dopo l'atletica

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