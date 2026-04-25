Serena Rossi ha una relazione con Davide Devenuto, con cui ha un figlio di nome Diego. Davide Devenuto ha una carriera nel settore dello spettacolo e la loro vita privata è stata descritta come riservata nel corso degli anni. La coppia si è conosciuta in ambito professionale e la loro relazione è stata oggetto di attenzione da parte del pubblico. La loro storia personale è stata spesso discussa senza particolari dettagli pubblici.

La vita privata di Serena Rossi è sempre stata raccontata con discrezione, ma la sua storia con Davide Devenuto continua a incuriosire il pubblico per la naturalezza con cui è cresciuta negli anni. I due attori, oggi una delle coppie più solide dello spettacolo italiano, si sono conosciuti sul set di Un posto al sole e da quel momento non si sono più allontanati. Il loro legame, nato quasi in punta di piedi, si è trasformato in una relazione stabile che ha portato al matrimonio e alla nascita del figlio Diego, un bambino che Serena descrive spesso come sensibile, timido e profondamente legato ai suoi genitori. Ma chi è davvero Davide Devenuto? Qual è il suo percorso professionale? E come si è evoluta la storia d’amore con Serena Rossi fino a diventare una famiglia così unita? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Serena Rossi, chi è il marito Davide Devenuto: età, carriera, vita privata e il figlio Diego

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