Daria Bignardi ha partecipato al SalinaDocFest e ha dichiarato che nelle prigioni si trova l’essenza della vita, come amore, dolore, amicizia, malattia, povertà e ingiustizia. Ha aggiunto che il carcere è un luogo dove tutto è chiaro. Nel 2024 ha pubblicato un libro intitolato “Ogni prigione è un’isola”, in cui collega il tema della detenzione con quello delle isole.

Salina, 10 luglio 2026 – Ogni prigione è un’isola si chiama il libro pubblicato da Daria Bignardi nel 2024. In quel libro, Bignardi intreccia il tema della detenzione con quello delle isole. E di prigioni e di isole si è parlato al SalinaDocFest, il festival del documentario diretto da Giovanna Taviani nell’isola. Daria Bignardi ha una lunga esperienza di lavoro culturale nelle carceri italiane. “Non è che le prigioni mi piacciano: al contrario. Ma dentro c’è l’essenza della vita. L’amore, il dolore, l’amicizia, la malattia, la povertà, l’ingiustizia. Il carcere è come una giungla amazzonica, come un paese in guerra, un’isola remota, un luogo estremo dove la sopravvivenza è la priorità e i sentimenti primari sono nitidi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Daria Bignardi al SalinaDocFest: «Dentro le prigioni c’è l’essenza della vita: amore, dolore, amicizia, malattia, povertà, ingiustizia. È un posto dove tutto è chiaro»

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