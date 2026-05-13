Daria Bignardi | Il caso virale della giornalista tv che si è licenziata dopo aver visto un disegno della figlia ho approfondito le cose non stanno proprio così Ma le dico lo stesso | Siamo con te

Natalie Pirks ha annunciato su Instagram di aver lasciato il suo lavoro dopo vent’anni nel settore televisivo, durante i quali ha seguito quattro Coppe del Mondo e quattro Olimpiadi. La decisione arriva dopo aver raggiunto un traguardo che le permetteva di lasciar perdere la carriera, anche se non ha fornito dettagli specifici sulle motivazioni. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i colleghi del settore.

Natalie Pirks ha dato l’annuncio su Instagram. Ha scritto che lasciava il lavoro che aveva sempre sognato dopo vent’anni di tv, quattro Coppe del mondo e quattro Olimpiadi. Furba, ma ha fatto bene, purché non sia «Torno a fare l'angelo del focolare».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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