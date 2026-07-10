Daniele Longo | Chalobah resta la priorità Lucumí è il piano B Alaba solo occasione last minute – ESCLUSIVA

Il Chelsea ha confermato che Chalobah resta la priorità per il mercato. Il club sta considerando Lucumí come alternativa, mentre Alaba viene valutato solo come opzione dell’ultimo minuto. La trattativa con Chalobah è ancora in corso, con i dirigenti che non hanno ancora definito le modalità di acquisto. Non ci sono novità ufficiali su eventuali sviluppi con Lucumí o Alaba. La società non ha comunicato ulteriori dettagli sulle strategie di mercato.

di Alberto Petrosilli Dal mercato nerazzurro al futuro della Nazionale: le ultime su Chalobah, Lucumí, Alaba e il possibile ritorno di Mancini. Parla Daniele Longo. Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le big di Serie A continuano a lavorare per rinforzare le rispettive rose. Per fare il punto sulle principali trattative e sugli scenari più caldi del mercato dell’Inter Daniele Longo ha parlato a Calcionews24: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Passando all’Inter il tema dopo l’arrivo di Khalaili che è sbarcato oggi è sempre quello difensivo. In questo senso sono rimbalzate da ieri voci abbastanza importanti, più come... 🔗 Leggi su Internews24.com

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