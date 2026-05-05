Durante il Met Gala 2026, molte celebrità si sono ritrovate davanti alle scalinate del Metropolitan Museum of Art di New York, tra queste anche Lindsey Vonn che ha ricevuto assistenza per salire. Il tema della serata era “Fashion is Art” e ha attirato numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo e dello spettacolo. Le star hanno sfoggiato abiti elaborati e look ricercati, creando un’atmosfera di grande fermento davanti all’entrata del museo.

Il tema del Met Gala 2026 è “Fashion is Art”, tante le star dello spettacolo e non solo pronte a salire le iconiche scalinate del Metropolitan Museum of Art di New York. Tra loro anche Eileen Gu, campionessa statunitense dello snow board e Lindsey Vonn, reduce dal terribile infortunio al ginocchio subito durante le olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La campionessa è stata aiutata a salire la scalinata proprio a causa del grave infortunio da cui si sta ancora riprendendo. Pd, Schlein: "Madia fuori? Continuiamo in maniera inclusiva e unitaria a costruire alternativa progressista" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Met Gala 2026, Lindsey Vonn aiutata a salire la scala del Museum of Art di New York

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