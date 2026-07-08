Lindsey Vonn ha condiviso un video sui social in cui si vede mentre si allena, dopo aver avuto difficoltà a alzarsi in piedi. La sciatrice ha riferito che la sua forza sta tornando, riferendosi al percorso di recupero dopo un incidente durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nel video si nota che sta riprendendo gli allenamenti, ma non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente.

La fuoriclasse dello sci Lindsey Vonn ha pubblicato un video sui social per raccontare i suoi allenamenti dopo il terribile incidente nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le immagini svelano le difficoltà e il dolore affrontati dalla campionessa statunitense, che faceva perfino fatica ad alzarsi in piedi e oggi, dopo durissime sessioni di allenamento, già riesci a sollevare pesi. “Sapevo che un giorno sarei arrivata qui, non sapevo solo quanto tempo ci sarebbe voluto”, ha scritto Vonn a corredo del video. La sciatrice ha dovuto affrontare una complessa frattura della tibia in seguito all’urto con una porta e all’uscita di pista dopo soli 13 secondi dall’inizio della sua discesa ai Giochi, l’8 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Finalmente sono qui, la mia forza sta tornando”: Lindsey Vonn svela il suo calvario in un video, faceva fatica ad alzarsi in piedi

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Lindsey Vonn, la riabilitazione dopo il terribile infortunio di Milano-Cortina - RTL 102.5

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