Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Faenza con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto dopo un intervento in un appartamento, che ha seguito una lite tra le persone coinvolte. Durante le operazioni, sono state trovate sostanze stupefacenti che sono state sequestrate. La polizia ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Dalla lite in appartamento al sequestro della droga. I carabinieri della compagnia di Faenza hanno arrestato un cittadino straniero di 33 anni ritenuto essere il presunto autore del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata mercoledì sera. Diverse segnalazioni al numero di emergenza 112 indicavano una violenta lite in corso all’interno di un appartamento di un condominio di Castel Bolognese. Sul posto sono intervenuti i militari dell’aliquota Radiomobile di Faenza e della stazione di Castel Bolognese. Dopo aver riportato la calma tra i presenti, il controllo approfondito dei locali ha permesso di rinvenire e sequestrare 25 dosi di crack per un peso di circa 10 grammi, diverso materiale idoneo al confezionamento della droga per il dettaglio e circa 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla lite al sequestro di droga. A Castello arrestato un 33enne

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PSIG d'Amboise : Face à l'ultra violence en Indre-et-Loire

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