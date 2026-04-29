Traffico di droga a San Vito arrestato un 33enne

Un uomo di 33 anni, residente nella provincia di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. L’intervento si è svolto a San Vito, dove gli agenti hanno fermato il soggetto e trovato della droga durante le perquisizioni. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’attività di controllo sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Un pregiudicato tarantino di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella zona di San Vito, dove gli agenti della Squadra Mobile avevano intensificato i controlli antidroga. A insospettire i Falchi è stato il continuo movimento di giovani nei pressi di una villetta isolata, frequentata anche da soggetti già noti come assuntori di droga. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di individuare il 33enne, recentemente uscito dal carcere e sottoposto all’affidamento ai servizi sociali. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto, all’interno di uno stanzino vicino alla camera da letto, un frigorifero utilizzato per nascondere la sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Traffico di droga a San Vito, arrestato un 33enne Bazar di droga in casa: arrestato a Milano Notizie correlate Spaccio di droga ad Aci Castello: arrestato 33enne sorpreso in flagranzaABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato mentre attendeva un presunto acquirente I Carabinieri della stazione di Aci Castello hanno arrestato un pregiudicato... Napoli piazza Garibaldi, droga in strada e in casa: arrestato 33enneControlli della Polizia di Stato in piazza Garibaldi: arrestato un 33enne trovato con hashish, denaro e materiale per lo spaccio Controlli antidroga... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Operazione sulla rotta balcanica: 9 arresti per traffico di migranti; Traffico di droga, sei arresti tra Svizzera ed estero; Traffico di droga internazionale, Firenze al centro della rete di spaccio: sgominata banda criminale; Taranto, scacco al traffico di droga al Salinella: 24 condanne, al capo Leone oltre 16 anni di carcere. Colpo al clan Russo: 23 arresti per traffico internazionale di droga e armiBlitz della Polizia di Stato nel Nolano: smantellata l'organizzazione del clan Russo. Spaccio itinerante, contatti in Spagna e welfare per i detenuti. ilgazzettinovesuviano.com Nola, traffico di droga per conto del clan Russo: 23 arrestiI reati sarebbero stati commessi con l’aggravante del metodo mafioso, in quanto riconducibili al clan Russo, attivo nell’area di Nola ... 2anews.it traffico di droga e morte di un 43enne: arrestato 35enne dopo mesi di indagini Tutte le notizie in tempo reale, sempre a portata di mano. Iscriviti al nostro canale Telegram! https://t.me/triestecafechannel - facebook.com facebook 9 arresti tra Bosnia e Croazia per traffico di esseri umani. L’operazione della polizia bosniaca (Sipa) è stata supportata dal progetto europeo #Eu4fast al quale partecipa la #Dcpc Direzione centrale della Polizia criminale #24aprile x.com