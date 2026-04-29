Traffico di droga a San Vito arrestato un 33enne

Da tarantinitime.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni, residente nella provincia di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. L’intervento si è svolto a San Vito, dove gli agenti hanno fermato il soggetto e trovato della droga durante le perquisizioni. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’attività di controllo sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Un pregiudicato tarantino di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella zona di San Vito, dove gli agenti della Squadra Mobile avevano intensificato i controlli antidroga. A insospettire i Falchi è stato il continuo movimento di giovani nei pressi di una villetta isolata, frequentata anche da soggetti già noti come assuntori di droga. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di individuare il 33enne, recentemente uscito dal carcere e sottoposto all’affidamento ai servizi sociali. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto, all’interno di uno stanzino vicino alla camera da letto, un frigorifero utilizzato per nascondere la sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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Bazar di droga in casa: arrestato a Milano

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