Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Olbia con l'accusa di aver rapinato e tentato di sequestrare la propria compagna. Durante l'episodio, l'uomo ha bloccato la donna impedendole di fuggire e l'ha minacciata con un'arma da fuoco. La vittima è riuscita a sfuggire e ha chiamato le forze dell'ordine. L'arresto è stato eseguito poco dopo.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a bloccare la fuga della donna?. Cosa ha usato l'aggressore per minacciare la vittima durante l'aggressione?. Perché l'indagato ha distrutto il lunotto dell'auto della compagna?. Quali sono le accuse specifiche che hanno portato all'arresto a Bancali?.? In Breve Arresto avvenuto venerdì 29 maggio 2026 per ordine della Procura di Tempio Pausania.. Indagato trasferito nel carcere di Bancali per maltrattamenti, rapina e tentato sequestro.. Aggressione notturna con bottiglia di vetro per sottrarre portafoglio e telefono alla vittima.. Tentativo di isolamento tramite blocco dell'auto con massi e distruzione del lunotto posteriore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, arrestato 33enne: rapina e tentato sequestro della compagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARRESTATI DUE 17ENNI PER RAPINE AGGRAVATE E FURTO IN STAZIONE | 19/12/2025

Notizie e thread social correlati

Arrestato 33enne a Maletto: in casa armi clandestine, denunciato dalla compagnaUn uomo di 33 anni è stato arrestato a Maletto dai carabinieri in seguito a una richiesta di aiuto.

Roma, picchia la compagna e le rompe il naso: arrestato 33enneA Roma, in zona Torre Spaccata, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la compagna durante una lite.

Argomenti più discussi: Olbia, maltrattamenti, rapina e tentato sequestro di persona: arrestato un uomo; Arrestato a Olbia per maltrattamenti, rapina e tentato sequestro; Aggredisce la compagna e le ruba telefono e portafoglio: arrestato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Olbia per i reati di maltrattamenti in famiglia, rapina, tentato sequestro di persona e danneggiamento. – CronacaOnline; Aggredisce la compagna, la sequestra in auto, le ruba telefono e portafogli, arrestato un uomo a Olbia.

Olbia, afferra la compagna per il collo e le ruba telefono e portafogliI Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Tempio Pausania, hanno ... unionesarda.it