Gomes Tavares Clesio ha dichiarato di non scappare e di tornare presto in Italia. Dal rapporto con Lavitola emergono rapporti di fiducia, mentre con Rita De Crescenzo ha lavorato in passato. Gli inquirenti lo hanno indicato come persona di fiducia di una figura coinvolta in un'inchiesta. Non sono stati forniti dettagli sui ruoli specifici o sulle attività svolte con le due figure. La sua posizione è attualmente al centro di un’indagine giudiziaria.

“Non sto scappando”: così Gomes Tavares Clesio assicura che tornerà presto in Italia. L'uomo, indicato dagli inquirenti come persona di fiducia di Valter Lavitola, secondo l'accusa avrebbe avuto un ruolo nel reclutamento degli esecutori materiali della bomba piazzata sotto l'auto di Sigfrido Ranucci e avrebbe fornito loro l’auto da utilizzare per gli appostamenti sotto casa del volto di Report. A dirlo sarebbe stato lo stesso Tavares ad alcuni amici che lo hanno contattato nei giorni scorsi, dopo l'arresto dei quattro accusati di aver collocato l'ordigno e l'apertura delle indagini su Lavitola, suo datore di lavoro, indagato come presunto mandante dell'attentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dal rapporto con Lavitola al lavoro con Rita De Crescenzo: cosa spunta su Gomes Tavares Clesio

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