Dal muro al robot il tennis è già entrato nell’era dei maestri meccanici

Da ilnapolista.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un robot spara-palle chiamato Acemate Tennis Robot S10 è stato testato da un giornalista, dimostrando le sue capacità nel colpire la palla sui campi da tennis. L’inquadratura si concentra sulle funzioni e le prestazioni dell’apparecchio, senza commenti sull’impatto sul lavoro o altri aspetti. L’articolo si limita a descrivere le caratteristiche tecniche del robot e il suo utilizzo durante il test.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se l’intelligenza artificiale minaccia mezzo mondo del lavoro, pure sui campi da tennis non stanno messi benissimo. Basta guardare cosa è capace di fare l’Acemate Tennis Robot S10, il robot spara-palle che ha testato Simone Briggs per il Telegraph. Scrive che “sembra non avere punti deboli”. Lo puoi usare come palleggiatore o come avversario. Briggs scrive che “ giocare a tennis contro un robot è un’attività estenuante. La macchina può contenere fino a 40 palline nella sua gigantesca “tasca” metallica. Ma se la si usa correttamente, non dovrebbero servirne più di qualcuna. La particolarità di questo ingegnoso dispositivo è che raccoglie le palline mentre le colpite, utilizzando le sue due telecamere per allinearle e poi sfrecciando lateralmente con una lunga traiettoria curva per intercettarle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

dal muro al robot il tennis 232 gi224 entrato nell8217era dei maestri meccanici
© Ilnapolista.it - Dal muro al robot, il tennis è già entrato nell’era dei maestri meccanici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La dura vita dei meccanici al Giro d'ItaliaDurante il Giro d'Italia, i meccanici devono gestire un grande volume di lavoro e materiali per supportare otto corridori in una corsa di tre...

Le corse dei robot ci dicono che la sfida con l’uomo è già iniziataLo scorso 19 aprile a Pechino si è svolta la seconda edizione della “Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon”, una mezza maratona di 21...

Argomenti più discussi: Il Piccolo Robot di Joe Todd-Stanton, una storia di abbandono e rinascita; Proiettore portatile a meno di 60€ su Amazon: perfetto per le serate estive; Cina, nel 2026 la produzione di robot umanoidi supererà le 100.000 unità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web