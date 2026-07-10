Un robot spara-palle chiamato Acemate Tennis Robot S10 è stato testato da un giornalista, dimostrando le sue capacità nel colpire la palla sui campi da tennis. L’inquadratura si concentra sulle funzioni e le prestazioni dell’apparecchio, senza commenti sull’impatto sul lavoro o altri aspetti. L’articolo si limita a descrivere le caratteristiche tecniche del robot e il suo utilizzo durante il test.

Se l’intelligenza artificiale minaccia mezzo mondo del lavoro, pure sui campi da tennis non stanno messi benissimo. Basta guardare cosa è capace di fare l’Acemate Tennis Robot S10, il robot spara-palle che ha testato Simone Briggs per il Telegraph. Scrive che “sembra non avere punti deboli”. Lo puoi usare come palleggiatore o come avversario. Briggs scrive che “ giocare a tennis contro un robot è un’attività estenuante. La macchina può contenere fino a 40 palline nella sua gigantesca “tasca” metallica. Ma se la si usa correttamente, non dovrebbero servirne più di qualcuna. La particolarità di questo ingegnoso dispositivo è che raccoglie le palline mentre le colpite, utilizzando le sue due telecamere per allinearle e poi sfrecciando lateralmente con una lunga traiettoria curva per intercettarle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dal muro al robot, il tennis è già entrato nell’era dei maestri meccanici

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