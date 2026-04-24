Lo scorso 19 aprile a Pechino si è svolta la seconda edizione della “Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon”, una mezza maratona di 21 chilometri che ha visto la partecipazione sia di corridori umani sia di robot umanoidi, alcuni dei quali autonomi e altri controllati a distanza. L’evento ha attirato l’attenzione per la presenza di queste macchine, che hanno gareggiato fianco a fianco con gli esseri umani lungo il percorso.

In Cina, a Pechino, lo scorso 19 aprile, si è disputata la seconda edizione della “Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon”, una mezza maratona di ventuno chilometri aperta sia agli esseri umani sia ai robot umanoidi (sia autonomi, sia a controllo diretto). Il confronto con l’edizione precedente è la parte più interessante da commentare. Nella prima edizione dell’anno scorso, i team partecipanti alla competizione erano venti e solo sei riuscirono a completare la gara. Quest’anno oltre trecento robot hanno partecipato con più di cento team anche internazionali; circa il quaranta per cento dei robot autonomi ha completato il percorso di questa edizione a sottolineare l’ingresso in questo mercato di molte più realtà (sia ricercatori sia aziende).🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le corse dei robot ci dicono che la sfida con l’uomo è già iniziata

Il primo robot UMANO creato per scopi BELLICI

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