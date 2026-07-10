Dal Duomo con il paracadute con i colori della Palestina
Alle 5 di ieri, un uomo si è lanciato dal Duomo con un paracadute decorato con i colori della Palestina. Il salto è avvenuto da decine di metri di altezza, mentre la nebbia e il silenzio mattutino avvolgevano la piazza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. La persona non ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le motivazioni del gesto.
Ieri alle 5 l'alba era ancora un sussurro, tra nebbia leggera e tram che sferragliano lontani. Poi, dal silenzio surreale delle guglie gotiche del Duomo, un salto nel vuoto da decine di metri. Cuore a mille, adrenalina pura. Un italiano di 32 anni, S.C. residente a Vermezzo, si è lanciato nel blu dell'alba con un paracadute che portava la bandiera palestinese su sfondo nero. Atterraggio perfetto al centro di piazza Duomo. Un tonfo felino, preciso come un colpo di genio. Subito dopo è iniziata la corsa contro il tempo: mani frenetiche che impacchettano la vela, sguardo da predatore che scandaglia i portici per una via di fuga. È stata follia allo stato puro, sì, ma di quella che ti fa venire i brividi di ammirazione per l'abilità tecnica e il coraggio fisico dimostrati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Milano, si lancia con il paracadute dal Duomo: bloccato dalla polizia
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Paracadutista con i colori della Palestina si lancia dal Duomo di Milano: il video - X x.com
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