dal duomo con il paracadute con i colori della palestina

Notizia in breve

Alle 5 di ieri, un uomo si è lanciato dal Duomo con un paracadute decorato con i colori della Palestina. Il salto è avvenuto da decine di metri di altezza, mentre la nebbia e il silenzio mattutino avvolgevano la piazza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. La persona non ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le motivazioni del gesto.