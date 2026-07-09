Un uomo di 32 anni si è lanciato con un paracadute dai pinnacoli del Duomo di Milano nelle prime ore di giovedì 9 luglio, intorno alle 4 del mattino. Il paracadutista ha portato con sé un parapendio con i colori della Palestina. È stato denunciato per aver compiuto il salto in un'area non autorizzata e per aver effettuato l’atterraggio in una zona non destinata a tali attività. La polizia ha identificato il soggetto e avviato le indagini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il salto nella notte dal simbolo della città. Un uomo di 32 anni si è lanciato con un paracadute dalle guglie del Duomo di Milano nelle prime ore di giovedì 9 luglio, intorno alle 4 del mattino. Le immagini dell’impresa, rapidamente diffuse sui social network, mostrano il paracadute con i colori della bandiera palestinese, particolare che ha attirato l’attenzione degli utenti e alimentato il dibattito online. Da chiarire come sia riuscito a raggiungere le guglie. Restano ancora diversi interrogativi sull’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire come il 32enne sia riuscito ad accedere durante la notte alla parte più alta del Duomo e a effettuare il lancio senza essere fermato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Si lancia con un paracadute con i colori della Palestina dal Duomo di Milano: denunciato un 32enne

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Si lancia di notte dal Duomo di Milano con il paracadute color bandiera della Palestina: il videoNella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo di 32 anni si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute decorato con i colori della Palestina.

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