Un uomo si è lanciato con il paracadute dai colori della Palestina dalle guglie del Duomo di Milano prima dell’alba. Il base jumper è stato fermato dalla polizia poco dopo aver toccato terra. Il video dell’atterraggio ha circolato online, mostrando il momento del lancio e la corsa degli agenti sul luogo. La polizia ha avviato le procedure di identificazione e verifica delle autorizzazioni necessarie per l’accesso all’edificio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Sta facendo il giro del web il video di un base jumper che, prima dell’alba, si era lanciato con il paracadute dalle guglie del Duomo di Milano. Le immagini, della durata di pochi secondi, mostrano l’uomo mentre si lascia cadere lungo la facciata della cattedrale, quindi l’apertura della vela con i colori della bandiera palestinese – verde, bianco e rosso su sfondo nero – prima dell’atterraggio nel mezzo di una piazza Duomo ancora semideserta. Dopo aver toccato terra, il 32enne ha rapidamente raccolto il paracadute e ha tentato di allontanarsi in direzione del Museo del Novecento. La fuga, però, è durata poco: una volante della polizia lo ha intercettato e fermato, identificandolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si lancia dal Duomo all’alba con un paracadute dai colori della Palestina: base jumper fermato dalla polizia

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