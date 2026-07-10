L’Istituto Vassale è stato fondato nel 1985 dalla sua ideatrice, Isabella Vassale. In oltre 40 anni, la scuola ha assistito centinaia di studenti nel recupero degli anni scolastici e nel conseguimento del diploma.

L’Istituto Vassale nasce nel 1985 da un’idea della fondatrice Isabella Vassale. In questi quarant’anni la scuola ha aiutato centinaia di studenti a recuperare gli anni scolastici perduti ed a diplomarsi. Il Vassale fin dall’inizio si pone come mission il continuo aggiornamento, al passo con i tempi, soprattutto con l’avvento dell’era digitale. Nel 1991 ottiene il riconoscimento legale dal Ministero della Pubblica Istruzione con il corso di Liceo Linguistico per il quale attiva tutte le classi e svolge gli esami di Stato in sede. Nel 2015 subentra la nuova attuale gestione che prosegue il percorso intrapreso aggiornando la didattica ai nuovi corsi scolastici dell’ultima riforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal 1985 insieme per educare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

From ICU Nurse to Education Entrepreneur

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 'Educare...a contare': Soroptimist e Consob insieme per l'educazione finanziaria a scuola

Perché Stranger Things – Storie dal 1985 non convince. Un esperimento incompiutoL'ultimo episodio di Stranger Things – Storie dal 1985 cerca di espandere la narrazione della serie originale, ma non ottiene il riscontro sperato.

Educare insieme: proposte concrete per famiglie, scuole e comunità di fedeSe le prime tre parti di questo articolo ci hanno aiutato a vedere con chiarezza cosa sta accadendo, a capire chi porta le responsabilità più pesanti e a fissare l’orizzonte antropologico entro cui mu ... difesapopolo.it

Persone con disabilità. NoisyVision: Camminare insieme per educare alle differenze e fare inclusioneCamminare insieme per fare inclusione ed educare alle differenze. È ciò che si è proposto Montagna Libera Tutti, il camp inclusivo che si è svolto dal 7 all’11 agosto a Cese dei Marsi e dintorni, in ... agensir.it