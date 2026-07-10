Dal 1985 insieme per educare

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Istituto Vassale è stato fondato nel 1985 dalla sua ideatrice, Isabella Vassale. In oltre 40 anni, la scuola ha assistito centinaia di studenti nel recupero degli anni scolastici e nel conseguimento del diploma.

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L’Istituto Vassale nasce nel 1985 da un’idea della fondatrice Isabella Vassale. In questi quarant’anni la scuola ha aiutato centinaia di studenti a recuperare gli anni scolastici perduti ed a diplomarsi. Il Vassale fin dall’inizio si pone come mission il continuo aggiornamento, al passo con i tempi, soprattutto con l’avvento dell’era digitale. Nel 1991 ottiene il riconoscimento legale dal Ministero della Pubblica Istruzione con il corso di Liceo Linguistico per il quale attiva tutte le classi e svolge gli esami di Stato in sede. Nel 2015 subentra la nuova attuale gestione che prosegue il percorso intrapreso aggiornando la didattica ai nuovi corsi scolastici dell’ultima riforma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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