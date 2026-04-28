L'ultimo episodio di Stranger Things – Storie dal 1985 cerca di espandere la narrazione della serie originale, ma non ottiene il riscontro sperato. La produzione presenta alcune novità rispetto alla trama principale, tuttavia la critica si interroga sulla coerenza e sulla riuscita complessiva di questo esperimento. Il progetto, presentato come un approfondimento, sembra lasciare più domande che risposte agli spettatori.

Roma, 28 aprile 2026 – Stranger Things – Storie dal 1985 prova ad ampliare l’universo della serie, ma il risultato appare incerto. Lontano dai personaggi originali e senza un vero hype, il progetto animato sembra faticare a trovare il suo pubblico. Un prequel che cambia forma (e perde qualcosa). Espandere un universo narrativo di successo è una scelta quasi inevitabile, ma non sempre efficace. Con Stranger Things – Storie dal 1985, Netflix prova a percorrere una strada diversa: quella dell’animazione. Una decisione che, sulla carta, poteva rappresentare un’opportunità per raccontare nuove storie e sperimentare linguaggi diversi. Il problema è proprio qui.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Stranger Things – Storie dal 1985 non convince. Un esperimento incompiuto

La serie animata Stranger Things: Storie dal 1985 corre un grande rischio

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