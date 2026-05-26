' Educarea contare' | Soroptimist e Consob insieme per l' educazione finanziaria a scuola

Da pisatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è tenuta ieri a Pisa, nell’Aula Magna del Liceo Classico Galilei, la presentazione del progetto nazionale 'Educare a. contare', promosso dal Soroptimist International d’Italia in collaborazione con la Consob, con una partecipazione significativa di dirigenti scolastici e docenti degli istituti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Consob e Soroptimist Arezzo e Sansepolcro insieme per lautonomia finanziaria nelle scuole

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