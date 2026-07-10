Da Ostia a Parco Leonardo | fermati spacciatori nei parchi ladri d’auto e ricettatori

Da Ostia a Parco Leonardo, la polizia ha arrestato sei persone e denunciato otto altre, nel corso di un’operazione che ha portato all’identificazione di centinaia di individui. Sono stati sequestrati diversi veicoli e multate decine di automobilisti per infrazioni stradali. Durante i controlli, sono stati fermati e segnalati spacciatori nei parchi, ladri di auto e ricettatori.

Ostia, 10 luglio 2026 – Sei persone arrestate, otto denunciate a piede libero, centinaia di soggetti identificati e decine di sanzioni stradali. È questo il pesante bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia sul litorale romano e nelle aree limitrofe. L’attività si è svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’interno del parco pubblico “Dei Germogli”, in via Bepi Romagnoni, alla vista dei militari un 18enne ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e controllato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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