Udine raid dei carabinieri nei negozi | fermati ladri con le forbici

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana, i carabinieri hanno effettuato un intervento tra Udine e Martignacco, fermando alcuni sospetti accusati di tentativi di furto in negozio. I soggetti sono stati trovati in possesso di forbici, strumenti utilizzati per tagliare i dispositivi antitaccheggio applicati alla merce. L’operazione ha portato all’arresto di più persone coinvolte in queste attività.

? Cosa sapere Carabinieri fermano diversi ladri tra Udine e Martignacco durante il fine settimana.. I sospetti utilizzavano forbici per tagliare i dispositivi antitaccheggio della merce nei negozi.. I carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno intensificato i presidi tra il centro cittadino e l’area di Città Fiera durante il fine settimana, fermando diversi tentativi di furto nei negozi attraverso una serie di controlli straordinari mirati a contrastare i reati predatori. Le pattuglie sono state dispiegate con particolare attenzione nelle zone a maggiore affluenza, come le piazze e i centri commerciali, per proteggere il lavoro dei commercianti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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