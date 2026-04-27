Udine raid dei carabinieri nei negozi | fermati ladri con le forbici

Durante il fine settimana, i carabinieri hanno effettuato un intervento tra Udine e Martignacco, fermando alcuni sospetti accusati di tentativi di furto in negozio. I soggetti sono stati trovati in possesso di forbici, strumenti utilizzati per tagliare i dispositivi antitaccheggio applicati alla merce. L’operazione ha portato all’arresto di più persone coinvolte in queste attività.

? Cosa sapere Carabinieri fermano diversi ladri tra Udine e Martignacco durante il fine settimana.. I sospetti utilizzavano forbici per tagliare i dispositivi antitaccheggio della merce nei negozi.. I carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno intensificato i presidi tra il centro cittadino e l’area di Città Fiera durante il fine settimana, fermando diversi tentativi di furto nei negozi attraverso una serie di controlli straordinari mirati a contrastare i reati predatori. Le pattuglie sono state dispiegate con particolare attenzione nelle zone a maggiore affluenza, come le piazze e i centri commerciali, per proteggere il lavoro dei commercianti locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, raid dei carabinieri nei negozi: fermati ladri con le forbici Notizie correlate Leggi anche: Ladri nei magazzini e nei garage durante la notte: le telecamere inchiodano i raid dei malviventi Val Fortore: raid dei Carabinieri, 211 fermati e sanzioni pesantiI Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno condotto un’operazione di controllo capillare nella Val Fortore, fermando 211 persone... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Banda dei furti in abitazione, il Gip conferma: tutti in carcere; Furto alla gioielleria Stroili oro nel centro commerciale: Hanno schiumato i sensori all'ingresso e fresato la serranda del negozio.... Banda di ladri, blitz dei Carabinieri di Udine: i comuni in cui si sono verificati i furtiOperazione dei Carabinieri a Udine: misura cautelare per furti in abitazione tra Friuli e Veneto, cinque indagati coinvolti. nordest24.it Udine, fermati in auto per un controllo vengono beccati con la cocainaUDINE – Due uomini di 25 anni, entrambi stranieri e residenti nel capoluogo friulano, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine con l’accusa di detenzione ai ... nordest24.it Sabato 26 settembre, infatti, Udine ospiterà esclusivamente il raduno sezionale delle penne nere friulane e non, in contemporanea, anche la sfilata dell’orgoglio arcobaleno. Si chiude, in questo modo, una polemica che aveva superato i confini regionali - facebook.com facebook Tribunale di Udine, sentenza n. 167/2026: messaggio whatsapp valido come prova della comunicazione dell’assenza lavorativa. Prevale il risultato sostanziale (informare l’azienda) rispetto al rispetto formale della procedura ln.run/sentenza-tribu… x.com