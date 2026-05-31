Due ragazze sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia a Ostia, Roma. L'incidente si è verificato durante un tentativo di fuga di un veicolo che non si è fermato ai controlli. La vettura è stata fermata poco dopo, e due giovani sono stati arrestati. Le ragazze sono state trasportate in ospedale per le cure, ma le condizioni non sono state specificate.

Momenti di paura a Ostia, a Roma, dove due ragazze sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale: secondo le prime informazioni avrebbero riportato solo lievi ferite ed escoriazioni. Tutto è iniziato durante un controllo di una volante del commissariato Lido, impegnato nei servizi di vigilanza legati al Giro d'Italia. Gli agenti hanno notato un'auto sospetta e hanno intimando l'alt. Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga dando il via a un inseguimento mozzafiato per le strade di Ostia, oggi affollata dai tanti turistidiretti alle spiagge. La corsa si è conclusa in via Capo Sperone, dove la vettura ha provocato un ulteriore incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze. Fermati due giovani

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: ferite

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