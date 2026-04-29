A ottobre, Londra ospiterà una produzione teatrale ispirata al film vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero. La rappresentazione vede protagonisti Keira Knightley e Luke Thompson, e si basa sulla narrazione del celebre lungometraggio premiato con l’ambito riconoscimento internazionale. Lo spettacolo porta sul palcoscenico una storia già nota al pubblico cinematografico, adattandola alla scena teatrale.

Il film vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero sarà alla base dello spettacolo che debutterà a ottobre a Londra. Le vite degli altri, il film diretto nel 2007 da Florian Henckel, diventerà uno spettacolo teatrale con protagonisti Keira Knightley, Luke Thompson e Stephen Dillane. Le tre star saranno impegnate in scena a Londra a partire dal 14 ottobre, sul palco dell'Adelphi Theatre, fino al 9 gennaio 2027. Cosa racconterà Le vite degli altri A occuparsi dell'adattamento sarà Robert Icke, mentre la produzione sarà curata da Sonia Friedman Productions. La sinossi ufficiale del progetto ispirato a Le vite degli altri (di cui potete leggere la nostra recensione) dichiara: "Ascoltare cambia tutto".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le vite degli altri arriva a teatro a Londra con star Keira Knightley e Luke Thompson

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