Cyberstalking all’ex compagna | imputato assolto dal Tribunale
Il processo per cyberstalking all’ex compagna si è concluso con l’assoluzione dell’imputato. Il Tribunale ha deciso di non condannarlo, eliminando ogni accusa di molestie online. L’uomo, noto come “o turnatore”, era accusato di aver perseguitato digitalmente l’ex partner. La sentenza è stata pronunciata dopo le verifiche e le prove presentate in aula. Non ci sono state condanne né richieste di risarcimento.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico di Giacomo Di Carlo, conosciuto con il soprannome “o turnatore”, originario del centro storico di Benevento ma residente da anni in provincia di Napoli. Di Carlo, pluripregiudicato e ritenuto dalla Procura affiliato al clan Rega-Piacente, era imputato per il grave reato di cyberstalking. Secondo l’impostazione accusatoria, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione con l’ex moglie, originaria di Marigliano, che dopo aver intrapreso una nuova relazione sentimentale aveva deciso di interrompere definitivamente il rapporto con lui. L’inchiesta, coordinata dalla competente Procura partenopea, contestava una serie di condotte che, secondo l’accusa, integravano il reato di atti persecutori commessi attraverso strumenti telematici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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