Cyberstalking all’ex compagna | imputato assolto dal Tribunale

Notizia in breve

Il processo per cyberstalking all’ex compagna si è concluso con l’assoluzione dell’imputato. Il Tribunale ha deciso di non condannarlo, eliminando ogni accusa di molestie online. L’uomo, noto come “o turnatore”, era accusato di aver perseguitato digitalmente l’ex partner. La sentenza è stata pronunciata dopo le verifiche e le prove presentate in aula. Non ci sono state condanne né richieste di risarcimento.