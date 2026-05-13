Quindicenne nei guai per furto Via il borsello a ragazzina Assolto dal tribunale dei minori

Un quindicenne è stato coinvolto in un episodio di furto, durante il quale ha preso il borsello di una ragazzina. Tuttavia, il tribunale dei minori ha deciso di assolverlo. Negli ultimi tempi, le forze dell’ordine si sono occupate di diversi episodi che coinvolgono giovani, molti dei quali caratterizzati da comportamenti irrequieti e turbolenti, anche a seguito delle restrizioni legate alla pandemia.

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Giovanissimi turbolenti. Irrequieti. Dopo il covid sono stati diversi i fatti di cui si sono dovute occupare le forze dell’ordine. Magari di piccola entità, per carità. Scorribande fra ragazzi che a volte agivano in gruppetti compiendo reati magari solo per pochi spiccioli. Tutti ricordano i fatti di piazza del Mercato, per non parlare di quelli nell’area fra San Domenico e piazza Gramsci. Di piazza della posta. Fra i giovanissimi finiti nei guai, insieme ad un paio di coetanei, anche un senese all’epoca 15enne, sotto la lente del tribunale per i minorenni di Firenze per furto. Accusato, nel novembre 2022, di aver strappato dalle mani di una giovane il borsello mentre lei chiedeva se avevano due fogli da 10 euro per cambiare uno da 20.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quindicenne nei guai per furto. Via il borsello a ragazzina. Assolto dal tribunale dei minori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Minacciano di morte un quindicenne e lo rapinano: due studenti nei guai Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle FaveI controlli dei carabinieri e della finanza, coordinati dalla procura di Roma, hanno portato i primi effetti tangibili. Argomenti più discussi: Quindicenne nei guai per furto. Via il borsello a ragazzina. Assolto dal tribunale dei minori; Alex Jimenez nei guai per una chat con una quindicenne, voleva adescarla: il Bournemouth lo mette fuori rosa; Minacciano di morte un quindicenne e lo rapinano: due studenti nei guai; Minacciano di uccidere un 15enne fuori da scuola per rubargli venti euro, nei guai due 17enni. Mi piacciono le ragazze giovani. Alex Jimenez nei guai per le chat con una 15enne, il club lo sospende #jimenez #milan #bournemouth #guai #minorenne #chat sportmediaset.mediaset.it/calcio/calcioe… x.com [My Hero Academia] Se i Pro Heroes devono creare i loro costumi e temi quando sono al liceo, quale insegnante in perfetta salute avrebbe permesso a una quindicenne Midnight di basare la sua identità sul BDSM?! reddit Alex Jimenez nei guai per una chat con una quindicenne, voleva adescarla: il Bournemouth lo mette fuori rosaDopo la pubblicazione di alcuni screenshot dove sono riportate le conversazioni inappropriate con alcune minorenni, il club ha sospeso il terzino ex Milan per la prossima partita contro il Fulham ... corriere.it